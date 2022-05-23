إصابة نجمة شهيرة بمرض الصرع

الفجر الفني
فنانة شهيرة
فنانة شهيرة
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كشفت الفنانة الأردنية الشابة نور طاهر نجمة مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" الذي تصدر مشاهدات منصة "نتفليكس" لفترة طويلة، عن إصابتها بمرض "الصرع".

 

ونشرت الفنانة نور طاهر عبر حسابها على انستجرام عدة صور لها من داخل المستشفى، وأرفقتها بتدوينة طويلة تحدثت خلالها عن تفاصيل مرضها وكيف أثر عليها طوال السنوات الماضية، مرفقة معها إرشادات للتعامل مع مريض الصرع، دون أن تخجل من مرضها.

وأضافت نور طاهر: "بشهر 3، کنت بحفلة وكانت الإضاءة قوية وصار معي نوبات صرع متتالية أرعبت كل اللي حولي، بعدها عملت كتير فحوصات وفكرت أني صرت منيحة، لحد الأسبوع الماضي تقريبًا، بدأت عندي نوبات صرع متتالية وخطيرة أكثر، وتم نقلي بسيارة إسعاف إلى وحدة العناية المركزة، واضطررت أضل فيها لمدة 6 أيام.. كانت التجربة مرعبة ومحبطة، لكن تم تشخيصي أخيرًا وعرفت أني مصابة بالصرع".

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