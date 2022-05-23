"رقم هاتف قديم" يفتتح الدورة الـ 8 من مهرجان أفلام السعودية

يفتتح فيلم "رقم هاتف قديم" للمخرج علي سعيد وبطولة يعقوب الفرحان، الدورة الـ 8 من مهرجان أفلام السعودية.

وحصل الفيلم على المرتبة الأولى بمعمل تطوير السيناريو في الدورة رقم 7 بالمهرجان.

“رقم هاتف قديم” بطولة الممثل السعودي يعقوب الفرحان، وتدور أحداثه حول مرحلة منتصف عمر الإنسان، حيث يحاول بطل العمل أن يغير خياراته، ويعيد النظر في مسار حياته، ويعكس الفيلم حالة من التماوج الداخلي الذي يحدث للإنسان في تلك المرحلة.

وفي سياق متصل يشهد مهرجان أفلام السعودية والذي ينطلق يوم2 يونيو عرض الفيلم الوثائقي (من ذاكرة الشمال) للمخرج عبدالمحسن المطيري

يستعرض الوثائقي "من ذاكرة الشمال" مايقارب عشر قصص مختلفة من زوايا اجتماعية في الفترة مابين 1990-1991 أثناء حرب الخليج أو أزمة الكويت، ويركز الفيلم على ذكريات الحرب في الداخل السعودي بوجهات نظر مختلفة.