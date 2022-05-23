شارون ستون تتألق على السجادة الحمراء بمهرجان كان

الفجر الفني
شارون ستون
شارون ستون
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تألقت النجمة شارون ستون،  على السجادة الحمراء لفيلم Forever Young بمهرجان كان السينمائي في دورته الـ75.

وسارع المصورون إلى إلتقاط الصور للنجمة العالمية التي ارتدت فستانا كلاسيكيًا حاز إعجاب الحضور.

وكان مهرجان كان السينمائي قد شهد عرض فيلم المخرج الإيراني علي عباسي Holy Spider أو "العنكبوت المقدس" في مهرجان كان السينمائي، وهو فيلم الذي يستند إلى قصة حقيقية لسفاح في مدينة مشهد الإيرانية.

ويدور الفيلم في ضواحي المدينة الإيرانية، حيث يقوم القاتل يدعى سعيد هاني، يؤدي دوره مهدي باجستاني، بمطاردة بائعات الهوى لقتلهن كنوع من التطهير وتلاحقه الصحفية الاستقصائية رحيمي، التي تلعب دورها زار أمير إبراهيمي، وعندما أُلقي القبض على القاتل، في عام 2001، وجد دعما لحجته بأنه كان يقضي على ما وصفه بالفساد الأخلاقي، على الرغم من إدانته وإعدامه في العام التالي، والفيلم واحد من 21 فيلما تتنافس على جائزة السعفة الذهبية الأولى في المهرجان.

 

شارون ستون سينما مهرجان كان
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