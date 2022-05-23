أحمد داوود: "سوتس بالعربي" راعى عادات وتقاليد المجتمع المصري

قال الفنان أحمد داوود إنه لم يكن متخوفا من "سوتس بالعربي" خاصة بعد قراءة السيناريو، فبالرغم من نجاح العمل الأجنبي وتواجد قاعدة جماهيرية ضخمة، ولكن النسخة المصرية بها العديد من التفاصيل المختلفة.

وأضاف في تصريحات صحفية: “مبدئيًا القانون مختلف، كما أن نوعية القضايا بالقانون المصري مختلفة عن النسخة الأصلية وأكيد تم مراجعة كل ذلك”.

وأشار إلى أن الدور في النسخة الأميركية جدته في دار مسنين لكن هنا في مصر لو جدتي في دار مسنين ستنظر لي بأني مهمل في حقها، لذلك جعلناها في البيت وأهتم بيها، وغيرها من التفاصيل التي فيها مراعاة للعادات والتقاليد للمجتمع المصري ليتناسب العمل مع البيئة المحيطة التي يقدمها، ويقتنع به الجمهور.