أحمد داوود: أنتظر عرض فيلم "يوم 13" كأول فيلم 3D في مصر

كشف الفنان أحمد داوود، عن أحدث أعماله قائلا: "أنتظر عرض فيلم "يوم 13"، أول فيلم 3D في مصر وينتمي لنوعية الأفلام التشويقية التي يتخللها بعض الأحداث المرعبة والرومانسية.

وأعرب في تصريحات صحفية عن حماسه لهذا الفيلم والذي من المقرر أن يتم عرضه في عيد الأضحى، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله، مضيفا" الفيلم ضخم فنيا وإنتاجيا، وأتمنى أن يكون حظه حلو في السينما".

ولفت إلى أنه يشارك في بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير وجومانا مراد وأروى جودة وأحمد زاهر وغيرهم.

وأشار إلى أنه يستعد كذلك لتصوير فيلم جديد باسم "هيصة"، وتدور قصته حول المزيكا وكرة القدم وسيتم تصويره بمناطق شعبية، وهو تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.