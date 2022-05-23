وزير البترول يشارك فى فعاليات منتدى دافوس بسويسرا



غادرالمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية متوجهًا إلى سويسرا للمشاركة فى فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمى «دافوس»، تحت عنوان «التاريخ يقف عند نقطة تحول: السياسات الحكومية وإستراتيجيات الأعمال»، وذلك حضوريا بمشاركة نحو 2500 من القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم، بعد تخفيف الحكومات الإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء كورونا.



وصرح الملا بأهمية مشاركة مصر فى هذا التجمع العالمى من أجل تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك مع الدول الفاعلة في الاقتصادى العالمى والمساهمة في تعزيز السياسات الداعمة لتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات الاقتصادية بوجة عام وقطاع الطاقة بوجه خاص، خاصة في ظل الأحداث المتلاحقة التي يشهدها العالم والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمى وكان لها تأثير مباشر على التقلبات السعرية التي تشهدها أسواق البترول العالمية، لافتًا إلى مكانة مصر المتميزة اقليميًا وعالميًا بعد النتائج الإيجابية التي حققتها في صناعة البترول والغاز خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا أن هذا الموتمر فرصة للحوار وتبادل الأراء وإجراء المقابلات مع مسئولى الطاقة العالميين ونافذه لعرض أنشطة صناعة البترول المصرية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، فضلًا عن بحث الفرص المتاحة في مجالات التحول الطاقى، ولا سيما أن مصر ستضيف مؤتمر قمة المناخ cop 27 فى نوفمبر القادم .



وسيركز المنتدى على التحديات العالمية التي تواجهها الحكومات حاليًا، بما في ذلك التعافي فيما بعد الجائحة والأزمة الروسية الأوكرانيا الحالية وتغيُّر المناخ وغيرهما من التحديات الاقتصادية كتعزيز التعاون العالمي والإقليمي، وضمان تحقيق الانتعاش الاقتصادي، وتشكيل ملامح حقبة جديدة من النمو، وبناء مجتمعات صحية ومنصفة، وحماية المناخ والغذاء والطبيعة، ودفع التحول الصناعي،، وهو ما يعطي المناقشات الجماعية والثنائية زخما خلال هذه النسخة من المؤتمر.





