أسعار الخضروات اليوم الاثنين 23-5-2022 في سوق العبور

الاقتصاد
الخضراوات- ارشيفية
الخضراوات- ارشيفية
Advertisements

استقرت أسعار الخضروات في سوق العبوراليوم الاثنين 23-5-2022، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 2 إلى 4 جنيهات، والبصل من 1 إلى 2.5 جنيه، والكوسة من 2.5 إلى 4 جنيهات، وجاءت الأسعار كما يلي:


أسعار الخضراوات اليوم 
 

كيلو الفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات

الجزر من 1.5 إلى 3.5 جنيه

الباذنجان البلدي من 1.75 إلى 3.75 جنيهات

الباذنجان الأبيض 2 إلى 3.5 جنيهات

الفلفل الرومي البلدي 2.5 إلى 5 جنيهات

الفلفل الرومي الصوب 4 إلى 5 جنيهات

الفلفل الحامي 2 إلى 4 جنيهات

الفلفل الألوان 8 إلى 18 جنيها

الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات

الخيار الصوب 2.5 إلى 4 جنيهات

الخيار البلدي من 2.5 إلى 4 جنيه

البسلة من 4 إلى 7 جنيهات

السبانخ من 3 إلى 4.5 جنيه

القلقاس من 3 إلى 6 جنيهات

البطاطا من 1.5 إلى 3.5 جنيه

الثوم 4 إلى 8 جنيهات

اللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه

البنجر 2 إلى 4 جنيهات

الفول الأخضر 3 إلى 6 جنيهات


أسعار الفاكهة اليوم 
 

البرتقال من 3.5 ل 6.5 جنيها.

الليمون من  8 ل 14 جنيها.

عنب بناتى اصفر من 15 ل 20 جنيها.

تفاح مصري من 8 ل 14 جنيها.

تفاح أمريكى ايطالى من 23 ل 29 جنيها.

جوافة من 4 ل 10 جنيهات.

فراولة من 7 ل 11 جنيها.

كانتلوب من 2 ل 3.5 جنيها.

خوخ عرايشى من 2.5 ل 7.5جنيها.

Advertisements

الأكثر قراءة

الزمالك يتخذ قرارا حاسما بشأن ضم ساسي

كواليس تجديد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان

موسيماني يرفض مشاركة نجم الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

فوزي لقجع: سنكون خلف الوداد للتتويج بدوري الأبطال

موسيماني يجهز نجم الأهلي لموقعة الوداد

الشناوي يثير قلق موسيماني قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

أنشيلوتي يستقر على تشكيل ريال مدريد ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

الخير الوفير.. مزارع يرقص فرحا بسبب حصاد القمح