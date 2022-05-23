ارتفاع إمدادات النفط العالمية 1.4 مليون برميل يوميا





شهد إجمالي الإمدادات النفطية العالميـة (نفط خـام وسوائل الغاز الطبيعي) ارتفاعا بنحـو 1.4 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من عام 2022، أى بنسبة 1.4 % مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 99.1 مليون برميل يوم، وهو مستوى مرتفع بنحو 6.3 مليون برميل يوم مقارنة بـالربع المماثل من العام السابق وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية للربع الأول 2022.



و أشار التقرير الصادر عن منظمة أوابك،أن ذلك يعزى بشكل رئيسى إلى تقليص دول أوبك ( مـن ضـمنها روسيا ) لتخفيضات إتفاق خفض الإنتاج، فضلًا عن ارتفاع الإمدادات مـن أمريكا الجنوبية والصين.

أما فيما يتعلق بإمدادات دول أوبك فقد ارتفعت الإمدادات النفطية ( نفط خام وسوائل الغاز الطبيعى ) لدول أوبك خلال الربع الأول من عام 2022 بمقدار 757 ألف برميل / يوم، أى بنسبة 2.3 % مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 33.6 مليون برميل يوم، مرتفعة بمقدار 3.3 مليون برميل / يوم، أى بنسبة 10.9 % مقارنـة بـالربع المناظر من العام الماضى.

وفيما يخص حصة دول أوبك من إجمالي الإمدادات النفطية العالمية خلال الربع الأول من عام 2022، فقد ارتفعت إلى 33.9 %، وهو مستوى أعلى من النسبة البالغة 33.6 % خلال الربع السابق، وأعلى من المستوى المحقق خلال الربع المماثل من العام الماضى والبالغ 32.6%.