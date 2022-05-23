ارتفاع صادرات مصر الزراعية بقيمة 61 مليون دولار خلال شهر



حققت الصادرات المصرية من السلع الزراعية ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 395 مليونا و935 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 334 مليونا و738 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 61 مليونا و197 ألف دولار.

وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء، أن قائمة أهم صادرات السلع الزراعية تضمنت صادرات البطاطس بقيمة بلغت 74 مليونا و811 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما بلغت 46 مليونا و363 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 28 مليونا و448 ألف دولار، يليها صادرات القطن محلوج بقيمة بلغت 45 مليونا و468 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 23 مليونا و602 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 21 مليونا و866 ألف دولار.

وقدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، القيمة الإجمالية لصادرات مصر من السلع الزراعية بنحو ملياري و930 مليونا دولار بنهاية العام الماضي 2021، بينما كانت ملياري و693 مليون دولار بنهاية عام 2020، بزيادة بلغت 237 مليونا و74 ألف دولار.

وتضمنت قائمة الصادرات كلا من صادرات الفاصوليا البيضاء وبلغت قيمتها 119 مليونا و649 ألف دولار بنهاية عام 2021، مقابل 84 مليونا و13 ألف دولار في العام السابق له 2020، بزيادة بلغت 35 مليونا و636 ألف دولار، إلى جانب الصادرات من الليمون الطازج بقيمة بلغت 44 مليونا و393 ألف دولار بنهاية 2021، مقابل 42 مليونا و220 ألف دولار عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليوني 173 ألف دولار.