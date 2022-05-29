يرصد قصص حقيقة.. نوري عبدالعزيز تنضم لمسلسل "هي"

أخبار مصر
بوابة الفجر
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انضمت الفنانة الشابة نوري عبدالعزيز ، لأسرة المسلسل الدرامي الجديد"هي" الذي يندرج تحت نوع الدراما الإجتماعية ، حيث ويرصد عددا من القصص الحقيقة لمحاربات السرطان في عدد من محافظات مصر.

ومن المقرر أن ينطلق التصوير في منتصف الشهر المقبل ، بمحافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر، كما يتم الإعلان عن باقي فريق العمل خلال أيام.

من جانبه بدء مخرج المسلسل أحمد محمد عبده التحضيرات مباشرة عقب انتهاء عيد الفطر، موضحًا أن العمل سيكون فورمات مصري جديد على غرار الفورمات العالمية لكن بصبغة مصرية يتم من خلاله عرض القصص الحقيقية لمحاربات السرطان.

وذلك بالإضافة للتطور المجتمعي والإنشائي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وسيتم رصد إنجازات مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة المصرية مع الحالات التي يتناولها المسلسل.

الجدير بالذكر أنه يتم عرض العمل على إحدى المنصات المتخصصة في عرض الأعمال الفنية.

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