حمد الهاجري يشارك في فيلم "تسليم أهالي" بعيد الأضحى

أعلن الفنان حمد الهاجري، مشاركته في فيلم “تسليم أهالي” بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، والذي من المقرر عرضه في دور العرض السينمائية المصرية والعربية خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وأوضح حمد الهاجري في تصريحات إعلامية، أن عرض الفيلم يأتي بعد سلسلة من التأجيلات التي استمرت نحو عامين، لافتا إلى أن أحداث الفيلم تدور حول مطاردة فنانة تدعى “لوسي” لبطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد للبطل الذي يضطر إلى الهروب من “لوسي” ليتزوج من حبيبته، حيث سيكون جمال جزءا من هذه المطاردة.

ويجسد الفنان هشام ماجد دور طبيب بشرى يحلم بالهجرة إلى دولة كندا ويدعى “خليل صدقي” ضمن أحداث الفيلم، ويدخل في العديد من المواقف مع بطلة العمل دنيا سمير غانم.

ويُعد الفيلم، البطولة المطلقة الأولى للفنانة المصرية دنيا سمير غانم في مجال السينما، ويشاركها في التمثيل كل من: هشام ماجد، بيومي فؤاد، لوسي، عمرو وهبة، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج تامر مرسي وهشام جمال.