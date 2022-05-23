أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-5-2022 في السوق المحلي

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أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تعتبر أسعار الذهب واحدة من أهم الموضوعات التي يزيد البحث عنها بشكل يومي، وخاصة بعد الأزمات الطاحنة التي تعرض لها العالم والتي بدأت بجائحة كورونا وانتهت بالأزمة الروسية الأوكرانية.

 

أسعار الذهب

 

 وشهدت أسعار الذهب عدم استقرار على المستويين العالمي والمحلي، استجابة للتحولات المحيطة من تغير في أسعار الدولار الأمريكي واضطرابه وأزمات أخرى ألقت بظلالها على الساحة.

 

أسعار الذهب اليوم

 

وسجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق الـ23 من مايو 2022، ارتفاعا خلال مطلع الأسبوع بـ25 جنيها في الجرام، بعد تراجعات حادة سجلها المعدن الأسبوع الماضي.

 

أسعار الذهب بمختلف الأعيرة

 

وبلغت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر 1045 جنيها للجرام مقابل 1020 جنيها للجرام في تداولات أمس الأحد، مع استمرار المضاربة على الذهب في السوق المحلي.

 

وترصد بوابة الفجر أسعار الذهب اليوم الاثنين لقرائها الكرام في السطور التالية:

 

أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-5-2022

 

أسعار الذهب عيار 18

عيار 18 سجل 896 جنيها.

 

أسعار الذهب عيار 21

عيار 21 سجل 1045 جنيها.

 

أسعار الذهب عيار 24

عيار 24 سجل 1194 جنيها.

 

أسعار الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 8360 جنيها.

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