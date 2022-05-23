نائب وزير الكهرباء يفتتح المعرض الدولى السادس للتكييف والتبريد

في إطار إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم الدور الهام الذى يقوم به التصنيع المحلى وقطاع التبريد والتكييف افتتح اليوم الاثنين المهندس اسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المعرض والمؤتمر الدولى السادس للتكييف والتبريد وتدفئة الهواء والعزل الحراري والطاقة "إتش فاك ايجيبت إكسبو ـ أشرى كايرو " والذى يقام تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والذي يستمرحتي 25 مايو الجاري بأرض المعارض الدولية محور المشير، ويقوم بالتنظيم شركة كايرو اكسبو وبالتعاون مع جمعية أشرى القاهرة.

يضم المعرض أكثر من 100 شركة عارضة مصرية ودولية على مساحة تبلغ حوالى 10 آلاف متر مربع للإستفادة من الفرص الهائلة من خلال الطفرة العمرانية للمشروعات الكبرى والغير مسبوقة والتى تشهدها مصر حاليًا حيث تمثل سوق ضخم فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

وتقوم هذه الشركات بعرض أحدث تكنولوجيا التكيف والتبريد والتهوية والتدفئة والعزل الحرارى والطاقة المتجددة، ويصاحب المعرض مؤتمر علمى متخصص يشارك فيه كبار خبراء التكيف والتبريد، وتشهد فاعلياته ندوات عملية وورش عمل متخصصة.

يشارك فى زيارة المعرض والمؤتمر عدد كبير من ( الإستشاريون، كبرى شركات المقاولات، المهندسون المتخصصون، الفنيون والمهتمون بهذا المجال الحيوى )

ويشارك في المعرض عدد كبير من الشركات المصرية والعالمية المتخصصة في مجال وصناعة التبريد والتكييف والطاقة.

وعلي هامش المعرض يعقد عدد من الندوات حول مستقبل صناعة التبريد ونظم الحماية وقطع الغيار ووحدات المناولة واجهزة التحكم ونظم الطاقة المتجددة الحديثة.

ويقام اكثر من 20 ورشة عمل مختلفة في كافة مجالات المعرض تتناول شرح علمي لجزء من منظومة تكييف الهواء وتاثير تصميم انظمة تكييف علي صيانة وتشغيل المعدات وكيفية وضع خطط صيانة مناسبة لتقليل تكلفة الصيانة واستهلاك قطع الغيار وضواغط التبريد الترددية وتحقيق التوازن بين التكييف والتعقيم وتوفير الطاقة واعتبارات تركيب وتشغيل انظمة تكييف الهواء المركزي.

ويتضمن المؤتمراستعراضا للفرص والتحديات امام الصناعة ووسائل نموها وتطورها بالاضافة إلى الاطلاع علي التجارب الدولية واحدث النظم العالميةفي هذا القطاع.

ويقوم هذا القطاع بدور هام فى الاقتصاد القومى حاليًا ومستقبلًا وخاصة مع الخطة التي وضعتها الدولة للتطوير ودفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية المأمولة لمصرنا الحبيبة.