حودة بندق يتصدر "تريند" جوجل بعد زفافه

تصدر حودة بندق المطرب الشعبي، اليوم الاثنين الموافق الـ23 من مايو 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما احتفل بزفافه يوم أمس الأحد.

حودة بندق

وعقد حودة بندق زفافه على شقيقة المغني إياد جيان، داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة مصر الجديدة، وسط حضور عدد كبير من صناع المهرجانات والمطربيين الشعبيين.

صور زفاف حودة بندق

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورا وفيديوهات حفل زفاف حودة بندق التي تداولها الأخير عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي عبر "إنستجرام".

آخر أعمال حودة بندق

وحققت أغنية "بالسلامة" آخر أعمال المطرب الشعبي حودة بندق نجاحا باهرا ولا سيما بعدما تخطت المليون و600 ألف، وذلك بعد مرور 3 أشهر على طرحها على "يوتيوب".

ديو حودة بندق الجديد

وانتهى حودة بندق من تسجيل "ديو" بمشاركة المطرب محمد شاهين ومن ألحانه وإنتاج مصطفى السويسي وهي من كلمات "الجوكر".

طرح الديو الجديد لـ حودة بندق

وأعلن حودة بندق عن طرح الديو عقب الانتهاء من المونتاج خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بتحقيقها نجاح كبير.