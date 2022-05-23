اليورو يصعد بعد ارتفاع من الطلب على الدولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفع اليورو اليوم إذ باع المستثمرون الدولار على أمل أن تخفيف إجراءات الإغلاق في الصين يمكنه أن يدعم نمو الاقتصاد العالمي. كما شكلت الأجواء الأكثر هدوءا في أسواق الأسهم في التعاملات الأوروبية المبكرة ضغوطا إضافية على الدولار الذي تراجع تراجعا حادا الأسبوع الماضي لكنه ظل العملة التي يلجأ المستثمرون إليها هذا العام عندما تتعثر الأصول التي تنطوي على مخاطرة وتتنامى المخاوف بشأن الاقتصاد والتضخم.


وارتفعت كل العملات الحساسة للمخاطرة، وصعد الجنيه الأسترالي بنحو 1 % رغم أنه لم يبد تأثرا في البداية بفوز متوقع لحزب العمال المنتمي ليسار الوسط في الانتخابات على مستوى البلاد مطلع الأسبوع حسب رويترز.


وزاد الجنيه الإسترليني 0.5 %، كما جاء أداء الكرونة النرويجية قويا أيضا مع استمرار موجة من عمليات بيع في الدولار بدأت الأسبوع الماضي اليوم الاثنين.


وارتفع اليورو 0.3 % إلى 1.0602 دولار مضيفا بذلك لمكاسب بلغت 1.5 % الأسبوع الماضي ومبتعدا أكثر عن مستوى 1.0349 دولار الأقل في سنوات والذي سجله هذا الشهر.


كما انتعش الين الياباني مدفوعا بعمليات بيع الدولار الأمريكي وصعد مسجلا 127.66 ين مقابل الدولار.
 

 

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