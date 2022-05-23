أسعار الحديد اليوم الاثنين 23-5-2022 في جمهورية مصر العربية

شهدت أسعار الحديد اضطرابا في الآونة الأخيرة، بعد الاضطرابات التي يشهدها العالم، والتي مالت إلى الارتفاع بشكل ملحوظ.

أسعار الحديد اليوم

وسجلت أسعار الحديد اليوم الاثنين الموافق الـ23 من مايو 2022 انخفاضا ملحوظا بعد موجة ارتفاع بنحو 1000 جنيه مصر للطن الوحد.

أسعار الحديد اليوم الاثنين

وكشفت مصانع حديد التسليح عن أسعار أسعار الحديد اليوم التي سجلت انخفاضا بقيمة 1000 جنيه في الطن الواحد نتيجة التراجع الكبير في أسعار خام البيلت بالبورصات العالمية وخاصة بالسوق الروسي.

وترصد بوابة الفجر أسعار الحديد اليوم الاثنين في السطور التالية:

أسعار حديد عز

وسجلت أسعار حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع مقابل 19170 جنيهًا خلال شهر إبريل الماضي.

أسعار حديد السويس للصلب

ووصلت أسعار حديد السويس للصلب لـ18070 جنيهًا مقابل 19100 جنيهًا للطن.

أسعار حديد المصريين

بلغت أسعار حديد المصريين 18070 جنيهًا 19100 خلال شهر إبريل.

أسعار حديد الجيوشي

ووصلت أسعار حديد الجيوشي للصلب 17900 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع بتراجع قيمته 1100 جنيه عن الشهر الماضي.

أسعار حديد العشري

وسجلت أسعار حديد العشري 18000 جنيهًا للطن مقابل 19000 الشهر الماضي.

أسعار حديد المراكبي

وحققت أسعار حديد المراكبي 18050 جنيهًا مقابل 19100 جنيها.