حالة الطقس اليوم الاثنين 23-5-2022 في مدن ومحافظات مصر

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حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق الـ23 من مايو 2022 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

 

حالة الطقس اليوم

 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد حالة الطقس ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء تتراوح من الـ2 والأربع درجات مئوية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

 

حالة الطقس اليوم الاثنين

 

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس تشعد اعتدالا للحرارة على السواحل الغربية، شديدة على السواحل الشرقية وجنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد.

 

توقعات حالة الطقس 

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها حول حالة الطقس اليوم الاثنين، إلى أن الطقس يشهد نشاط رياح على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

 

درجات الحرارة اليوم الاثنين 23-5-2022 

 

القاهرة العظمى 31  درجة والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجات.

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة.

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجات.

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجات.

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

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