وزير الإسكان يشدد على العناية الفائقة بكورنيش المنصورة الجديدة وإظهاره بالشكل الجمالى اللائق

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ومنطقة الفيلات المقابلة للكورنيش، لتفقد سير العمل، ومتابعة الموقف التنفيذى، ورافقه فى الجولة مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


وشدد وزير الإسكان على ضرورة العناية الفائقة بما تم تنفيذه من أعمال بمشروع كورنيش المنصورة الجديدة، وإظهاره بالشكل الجمالى اللائق، حيث يُعد الكورنيش من العلامات المميزة لمدينة المنصورة الجديدة، موجهًا بالاهتمام بأعمال الزراعة بالكورنيش، وتوفير مقاعد جلوس للمواطنين، وإتاحة الفراغات لإقامة أنشطة تلبى احتياجات زوار كورنيش مدينة المنصورة الجديدة.


كما تجول الوزير ومرافقوه، بمنطقة الفيلات المواجهة لكورنيش المنصورة الجديدة، لتفقد الموقف التنفيذي للأعمال، موجهًا بتوفير مقاعد لجلوس المواطنين ومظلات، وإقامة الأنشطة المناسبة بالفراغات العامة بالمدينة، من أجل خلق حركة دائمة وحياة بجميع مناطق المدينة.

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