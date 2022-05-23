صرف 95% من مقررات السلع التموينية لشهر مايو



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم صرف نحو 95% من مقررات السلع التموينية لشهر مايو الحالي حتى الآن.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الإثنين أن هناك أكثر من 1100 صنف من السلع يتم ضخها يوميا داخل المجمعات الاستهلاكية، مع تكثيف المعروضات حال زيادة الطلب عليها من قبل المواطنين.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، إنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بكل شركة من شركات الجملة وشركات المجمعات لمتابعة توافر السلع وفتح المجمعات بالتناوب حسب القرارات المحددة لذلك.

وأضاف أنه تم توجيه القطاعات الرقابية بالوزارة والمديريات التموينية بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والتموينية لمتابعة توافر السلع وجودتها، وإعلان الأسعار على كل سلعة، ومتابعة المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.

