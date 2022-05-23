ميناء دمياط يتداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث وصلت إليه 7 سفن وغادرته 7 سفن، فيما بلغت حركة الشاحنات (دخول وخروج) 3 آلاف و755 شاحنة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين - أن الصادر من الحاويات بلغ 600 حاوية "مكافئة"، والحاويات الواردة 499 حاوية "مكافئة"، فيما بلغت حاويات الترانزيت 3018 حاوية "مكافئة"، مشيرة إلى أنه غادر الميناء قطار بعد أن فرغ 25 حاوية; ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 26 ألفا و728 طنا، فيما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 349 ألفا و22 طنا.

وأشارت إلى أن صادرات البضائع العامة بلغت 39 ألفا و763 طنا، شملت 7 آلاف و29 طن اسمنت، 9 آلاف و140 طن يوريا، 6.3 ألف طن مولاس و3 آلاف و749 طن كوارتز، 13 ألفا و545 طن فوسفات، فيما بلغت الواردات 32 ألفا و801 طن، تضمنت 1595 طن عدس،872 طن ابلاكاش،6.8 ألف طن خردة،800 طن خشب زان،5.5 ألف طن ذرة، 4 آلاف و343 طن فول، 9 آلاف و214 طن فول صويا، و3 آلاف و677 طن حديد.