تسيير رحلات مباشرة من وإلى مطار خليج نيوم في يونيو المقبل

أعلنت "نيوم" السعودية اليوم الاثنين عن شراكة إستراتيجية مع الخطوط السعودية لتسيير رحلات دولية منتظمة من مطار خليج نيوم إلى وجهات مختارة، تبدأ نهاية يونيو القادم برحلات أسبوعية إلى دبي، مع خطط مستقبلية لتسيير رحلات مباشرة إلى لندن.



وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه من خلال هذه الشراكة ستقوم الخطوط السعودية بتشغيل رحلات مباشرة من وإلى مطار خليج نيوم، الأمر الذي يزيد من فرص الوصول المباشر إلى نيوم لتعزيز مراحل تطوير المشروع العالمي الرائد، الذي يضم حاليًا فريقًا مميزًا يبلغ أكثر من 1500 موظف من الخبراء المحليين والدوليين من أكثر من 65 دولة، بالإضافة إلى العديد من شركاء الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.



وأضافت أن هذه الخطوة تعد انطلاقة للخدمات التجارية عبر المطار الذي سيتمكن نحو 40% من سكان العالم من الوصول إليه في أقل من 4 ساعات من خلال موقعه الإستراتيجي على مفترق 3 قارات.