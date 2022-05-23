"أبوظبي للتنمية" وموريشيوس يبحثان مسارات جديدة لتعزيز آفاق التعاون

بحث سعادة خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة شوقت علي سودهان سفير موريشيوس غير المقيم لدى الدولة، سبل فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك، بما يسهم في دعم القطاعات الحيوية ذات الأولوية لحكومة موريشيوس.

وقال سعادة خليفة عبدالله القبيسي - خلال استقباله السفير -: " تأتي هذه الزيارة في إطار اللقاءات الدورية بين الجانبين والتي نحرص من خلالها على البحث عن آليات فعّالة لتعزيز التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين الطرفين، كما وتعد هذه الزيارة فرصة مهمة لمتابعة سير تنفيذ المشاريع التنموية التي موّلها الصندوق في موريشيوس، مشيرًا إلى أن تلك المشاريع الاستراتيجية ساهمت في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في موريشيوس." وأضاف: " نتطلع وبكل تفاؤل إلى دعم وتطوير العلاقات المستقبلية مع موريشيوس، ووضع الخطط الطموحة والهادفة إلى استكشاف الفرص التنموية والاستثمارية الواعدة والتي تساهم في رسم مسارات جديدة للتعاون الاستراتيجي، والاستفادة من عوامل القوة الاقتصادية المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة بما يعود بالنفع على خدمة المصالح المشتركة للبلدين".

من جانبه، أعرب سعادة شوكت علي سودهن عن شكره وتقديره للجهود الريادية التي يبذلها صندوق أبوظبي للتنمية في مساندة حكومة موريشيوس، موضحًا أن الصندوق يعد داعمًا استراتيجيًا ومساهمًا رئيسيًا في دعم البرامج التنموية لبلاده، حيث شملت المشاريع التي تم تمويلها من قبل الصندوق مختلف القطاعات الحيوية وانعكست على تحسين جودة حياة السكان في موريشيوس.

وتم خلال اللقاء متابعة مستجدات مشروع المستشفى التخصصي لأمراض العيون، والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية التي موّلها الصندوق بقيمة 77 مليون درهم بهدف دعم القطاع الصحي لجمهورية موريشيوس، حيث سيساهم المشروع الذي تبلغ سعته 120 سريرًا إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى الذين يعانون من أمراض العيون، وسيتم تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة والخدمات التقنية المتطورة ذات المواصفات الطبية العالمية، ويعد هذا المشروع ضمن الأولويات الاستراتيجية التي تُعنى بأهمية لموريشيوس.

وفي إطار حرص صندوق أبوظبي للتنمية على دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، موّل الصندوق منذ عام 1982 أولى المشاريع التنموية في جمهورية موريشيوس من خلال إنشاء محطة مياه ماراوفاكرا وذلك بقيمة 18 مليون درهم، وتعد المحطة أكبر مصدر لمياه الشرب في موريشيوس، حيث ساهمت في تأمين الإمدادات اللازمة من المياه لسكان منطقة كوربييب، كما وقع الصندوق اتفاقية لتمويل مشروع للطاقة الشمسيّة الكهروضوئية عام 2019 بقيمة 36.7 مليون درهم، بهدف تركيب أنظمة حديثة للطاقة على أسطح 10 آلاف منزل، الأمر الذي سوف يساهم في تأمين احتياجات السكان من الطاقة النظيفة والمستدامة.

