مطارات أبوظبي تعيد تشغيل مبنى المسافرين رقم 2

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلن مطار أبوظبي الدولي عن إعادة تشغيل مبنى المسافرين رقم "2" لتلبية الزيادة المستمرة في عدد الركاب والوجهات وشركات الطيران.

وتقوم حاليًا 5 شركات طيران بتشغيل 50 رحلة أسبوعيًا من مبنى المسافرين رقم "2" ليُصبح بذلك إجمالي عدد شركات الطيران التي تُسيّر رحلاتها عبر مطار أبوظبي الدولي 26 شركة.

ويشهد شهر مايو الجاري تكثيف عدد الرحلات الجوية بإضافة 21 رحلة أسبوعية. كما يُقدّم المبنى حاليًا مجموعة متكاملة من الخيارات المميزة للمسافرين والتي تتضمن المنافذ التجارية والسوق الحرّة.

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