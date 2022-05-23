إكسبو الشارقة يستعرض خططه الاستراتيجية لتعزيز قطاع المعارض في المنطقة الشرقية

استعرض مركز إكسبو الشارقة خططه الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز زخم قطاع المعارض في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة من خلال سعيه إلى تنظيم سلسلة من المعارض والفعاليات النوعية المتخصصة خلال الفترة القادمة،بهدف تنشيط الحركة الاستثمارية والتنموية في المنطقة ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتلبية متطلبات سكان المنطقة وزوارها حيث سيشهد مركز إكسبو خورفكان للمرة الأولى تنظيم معرض "جواهر الإمارات" وذلك في ديسمبر 2022.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرًا في مركز إكسبو خورفكان بحضور سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وخليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان وعدد من موظفي المركز، حيث تمت مناقشة الإجراءات التطويرية التي من شأنها الارتقاء بأداء القطاع في المنطقة الشرقية إلى جانب استعراض أهم الإنجازات التي حققها مركز إكسبو خورفكان وخطط عمله للفترة القادمة وأبرز المعارض التي يعتزم تنظيمها خلال عام 2023.

وأكد سيف محمد المدفع أن مركز إكسبو الشارقة يعمل وفق استراتيجية عمل واضحة تتضمن خططًا لتعزيز قطاع صناعة المعارض في المنطقة الشرقية بما يتلاءم مع مسيرة التنمية التي تشهدها المنطقة مع الدعم اللامحدود والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتطوير المنطقة وتعزيز بنيتها التحتية وتنويع اقتصاد إمارة الشارقة ولا سيما أن قطاع المعارض يعتبر واحد من أكثر القطاعات مساهمة في تعزيز توجهات الدولة نحو سياسة التنويع الاقتصادي.

وأشار المدفع إلى أهمية الاجتماع في إستشراف مستقبل المعارض في المنطقة الشرقية والعمل على اعتماد المبادرات والخطوات المبتكرة التي تعزز من قدرة إكسبو خورفكان على إستقطاب معارض متخصصة قادرة على مواكبة المشاريع التطويرية الحديثة التي أطلقت مؤخرا في المنطقة وتحقيق مساهمة إيجابية في دعم البيئة الاقتصادية في المنطقة الشرقية ومدينة خورفكان ولا سيما في ظل الخبرات المتراكمة التي امتلكها مركز إكسبو خورفكان على مدار السنوات الـ 10 الماضية وما يحققه من إنجازات ونجاحات متواصلة.

من جانبه أشار خليل المنصوري إلى أن الاجتماع بما تضمنه من مخرجات تطويرية وخطط عمل استراتيجية يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز قطاع المعارض في المنطقة الشرقية من خلال إستضافة معارض متخصصة قادرة على تحقيق قيمة مضافة لإقتصاد المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة والمساهمة بقوة في دعم قطاعات التجارة والسياحة الداخلية وتحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على الإستثمار في المنطقة الشرقية.

وفي ختام الاجتماع تفقد سعادة المدفع مبنى مركز إكسبو خورفكان واطلع على جانب من خطط التطوير في بعض أقسام ومرافق المركز مستمعا لشرح من موظفي المركز حول أهم الإجراءات والعمليات المتبعة في تنظيم المعارض.

