1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 552 مبايعة بقيمة 1.42 مليار درهم منها 125 مبايعة للأراضي بقيمة 540.79 مليون درهم و427 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 878.57 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الثانية تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة ميناء جبل علي تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 61 مبايعة بقيمة 137 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 172 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 10 ملايبن درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 214 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 101 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 210.62 مليون درهم منها 6 رهون أراض بقيمة 29.23 مليون درهم و72 رهن فلل وشقق بقيمة 181.38 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 35 مليون درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 24 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 120.57 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 52 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 43 مليون درهم.