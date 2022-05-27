ربيع أسعد يشارك في فيلم "تسليم أهالي" بعيد الأضحى

أخبار مصر
بوابة الفجر
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أعلن الفنان الشاب ربيع أسعد، مشاركته في فيلم “تسليم أهالي” بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، والذي من المقرر عرضه في دور العرض السينمائية المصرية والعربية خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وأوضح، أن عرض الفيلم يأتي بعد سلسلة من التأجيلات التي استمرت نحو عامين، لافتا إلى أن أحداث الفيلم تدور حول مطاردة فنانة تدعى “لوسي” لبطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد للبطل الذي يضطر إلى الهروب من “لوسي” ليتزوج من حبيبته، حيث سيكون جمال جزءا من هذه المطاردة.

ويجسد الفنان هشام ماجد دور طبيب بشرى يحلم بالهجرة إلى دولة كندا ويدعى “خليل صدقي” ضمن أحداث الفيلم، ويدخل في العديد من المواقف مع بطلة العمل دنيا سمير غانم.

ويُعد الفيلم، البطولة المطلقة الأولى للفنانة المصرية دنيا سمير غانم في مجال السينما، ويشاركها في التمثيل كل من: هشام ماجد، بيومي فؤاد، لوسي، عمرو وهبة، وعدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج تامر مرسي وهشام جمال.

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