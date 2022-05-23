تأسيس مركز لوجستي متطور لخدمة قطاع صناعة الورق في أبوظبي

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "ألكسندر جلوبال للخدمات اللوجستية" تنص على تعاون الجانبين للعمل على تأسيس مركز إعادة شحن إقليمي مخصص لمناولة لب الخشب والمنتجات الورقية، حيث سيعمل المركز انطلاقًا من ميناء خليفة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي.

وأشار سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي - قطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن هذا التعاون يشكل محطة فارقة في مسيرة التطورات المتلاحقة التي يشهدها ميناء خليفة بهدف دعم خطط التحول الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال إن الاتفاقية خطوة أولى تضمن مواصلة جهود التطوير والتنمية لبناء مكانة راسخة لإمارة أبوظبي كمركز رائد في المنطقة للمنتجات الورقية والخدمات المتعلقة بها.

ونوه بأن توظيف الخبرات التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي بوصفهًا محركًا عالميًا رائدًا للتجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب الموقع الاستراتيجي لإمارة أبوظبي.. سيؤدي دورًا محوريًا في دعم هذا التعاون المشترك الجديد مع شركة "ألكسندر جلوبال للخدمات اللوجستية" بما يلبي الاحتياجات المتنامية لقطاع صناعة الورق سريع النمو. ويهدف المركز إلى تلبية الاحتياجات المتنامية لسلسلة التوريد العالمية لمنتجي ومتعاملي لب الخشب والمنتجات الورقية، وسيتم خلال المرحلة الأولى التي من المتوقع إتمامها خلال الربع الثالث من العام الجاري، تخصيص منطقة تخزين على الرصيف تمتد على مساحة 20،000 متر مربع في ميناء خليفة، وسيجري من خلالها توزيع المنتجات والمواد الخاصة بصناعة الورق في منطقة الخليج العربي وخارجها.

وعبر كارستين هيلميرس، الرئيس التنفيذي - شركة "ألكسندر جلوبال للخدمات اللوجستية" عن سعادته بإطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع جهة رائدة عالميًا مثل مجموعة موانئ أبوظبي معتبرا أن الجمع بين الإمكانات والقدرات الضخمة للمجموعة والموقع الاستراتيجي لميناء خليفة، مع الخبرات والمعارف الواسعة التي تتمتع بها الشركة يتيح توفير محطة تتمتع بأرقى المواصفات العالمية لخدمة قطاع صناعة الورق ولب الخشب، وتقديم خدمات فريدة إلى المتعاملين في إمارة أبوظبي، كما يمكننا من الوصول إلى مناطق أخرى عبر الاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها هذا المركز.

ويعد الإعلان عن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع "ألكسندر جلوبال للخدمات اللوجستية" استكمالًا لسلسلة من التطورات في المشاريع التي يتم تنفيذها في ميناء خليفة والرامية إلى تعزيز قدراته ودعم مجموعة متنوعة من القطاعات.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي وقعت في عام 2021 اتفاقية مساطحة مدتها 50 عامًا مع أنكوراج للاستثمار لتطوير منشأة تخزين ومعالجة للحبوب في ميناء خليفة تتم إدارتها من قبل الوطنية للأعلاف. كما شهد عام 2021 توقيع المجموعة لاتفاقية امتياز مدتها 35 عامًا مع مجموعة "سي إم إيه سي جي إم" الرائدة عالميًا في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية تنص على قيام الجانبين بتخصيص استثمار يبلغ 570 مليون درهم /154 مليون دولار أمريكي/ في محطة في ميناء خليفة تم إدارتها كمشروع مشترك بين "سي إم إي سي جي إم" بحصة تبلغ 70% ومجموعة موانئ أبوظبي بحصة تبلغ 30%.

بالإضافة إلى ذلك تسير أعمال التطوير في مشروع إنشاء محطة تجارية مخصصة لتخزين السوائل الكيميائية السائبة في ميناء خليفة، لتكون الأولى من نوعها في إمارة أبوظبي وذلك بموجب الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة العربية للمحطات الكيميائية المحدودة التي جرى التوقيع عليها في عام 2020.