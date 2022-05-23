بريد الإمارات يفوز بـ "جائزة أفضل شركة توصيل "

حاز "بريد الإمارات"، على "جائزة أمازون لأفضل شركة توصيل ناقل لعام 2021" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تمنحها "أمازون"، شريك "بريد الإمارات" لحلول توصيل الميل الأخير.

جاءت الجائزة تقديرًا لتميُّز خدمات وأداء "بريد الإمارات" وشفافيته في العمل، وجهوده الداعمة لشركائه، بالإضافة إلى كفاءة التواصل والتنسيق بين فرق العمل المعنية لدى كل من "بريد الإمارات" و"أمازون". وتعكس هذه الجائزة التزام الشركة برسالتها المؤسسية الرامية إلى المساهمة بفاعلية في نمو قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة.

وقال ريتيش سوماني، مدير سلسلة التوريد في شركة "أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا": يسعدنا الإعلان أن "بريد الإمارات" هو الفائز الأول بـ "جائزة أمازون لأفضل شركة توصيل" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد ساهم حرص "بريد الإمارات" على الدقة في التخطيط والتنفيذ واستجابته السريعة للمتطلبات المتغيرة في تحقيق توقعات المتعاملين خلال عام 2021.

وإننا نهنئ "بريد الإمارات" على هذا الإنجاز، ونتطلع إلى المزيد من العمل المشترك والتعاون في إطار شراكتنا الاستراتيجية."

بدوره قال ستيفن ستانتون، المدير التنفيذي لأعمال الطرود والخدمات السريعة لدى "بريد الإمارات": تمثل الشفافية وكفاءة العمليات وجودة الخدمات أولوياتٍ رئيسية بالنسبة لنا في "بريد الإمارات". ونفخر بحصولنا على "جائزة أمازون لأفضل شركة توصيل لعام 2021" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتويجًا لأدائنا المتميز وخدماتنا الاستثنائية وحلولنا المبتكرة، وتقديرًا للجهود الحثيثة والعمل الدؤوب لفريقنا. ونعتز بشراكتنا مع "أمازون"، والتي لطالما شكلت أنموذجًا في التعاون والتواصل الفعال والعمل كفريقٍ واحد، لضمان حصول متعاملينا على أفضل الخدمات.

ونجدد التزامنا بالمضي في تطوير أداء وخدمات "بريد الإمارات" لنحقق طموحاتنا المستقبلية، ونواصل تجاوز توقعات متعاملينا وشركائنا."