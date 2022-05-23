"3 أيام من التخفيضات الكبرى" بدبي بدءًا من 27 الجاري

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن انطلاق فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري في مختلف مراكز التسوق والمتاجر في دبي.

تشهد هذه الفعالية - التي تعد إحدى الأحداث المهمة المدرجة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة بدبي - مشاركة واسعة من أشهر العلامات التجارية العالمية التي تقدم للمتسوقين من سكان دبي وزوارها تخفيضات تصل إلى 90 بالمائة.

وتتنوع العروض المميزة خلال الفعالية ما بين التخفيضات والإسترداد النقدي والمكافآت والجوائز القيمة حيث سيستفيد المتسوقون من صفقات رائعة على العلامات التجارية المحلية والعالمية المفضلة لديهم في عالم الموضة والجمال والإلكترونيات وغيرها.

وتعد "3 أيام من التخفيضات الكبرى" من أهم الأحداث المرتقبة السنوية التي تقام على مستوى المدينة في مختلف مراكز التسوق الرئيسية في دبي.