"جولاثو".. مشروع تخرج يحكي قصة كفاح الزميلة آية حمروشي في مهنة صاحبة الجلالة

منوعات
مشروع التخرج
مشروع التخرج
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دشن طلاب بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر مشروع تخرج بعنوان "جولاثو"، سلط الضوء على قصة نجاح الزميلة آية حمروشي محررة الجامعات في موقع الفجر، في مهنة صاحبة الجلالة.

 

وخلال مشاركتها في مشروع التخرج روت الزميلة آية عن بداية عملها في مهنة صاحبة الجلالة وروت الصعاب التي صادفتها في مهنة المتاعب، وكيف تجاوزتها بفضل العزيمة وحب المهنة وروح التعاون في الموقع الإلكتروني برئاسة الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع "الفجر".

 

واشترك في مشروع التخرج مجموعة من الطلاب المتميزين وهم: "هشام بلتاجي وإسراء محمد إبراهيم  ومحمد حسن صابر وبسملة محمد حمدي وحسام عبدالرحيم محمد وغادة خالد المنهراوي ومحمد عبد الحكيم بحر وأماني حنفي الكشكي، وعمر وهيدي شريف وعلياء أحمد وعبدالله عبد المعطي بسيوني ودولاجي عماد".

 

 

الطلاب
الطلاب
مشروع التخرج
مشروع التخرج
مشروع التخرج
مشروع التخرج
مشروع التخرج
مشروع التخرج
كلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر جولاثو آيه حمروشي موقع الفجر

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