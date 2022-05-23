"الصحة" تكشف أماكن صرف ألبان الأطفال لمرضى الحساسية

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال الدكتور خالد عطيفي، استشاري الأمراض الوراثية بوزارة الصحة، إن الوزارة وفرت ألبان أطفال للذين يعانون من حساسية الألبان في مراكز التوزيع وعددها 34 مركزًا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الدولة توفر ألبان علاجية، مجانًا، تصل تكلفتها إلى أكثر من 1000 جنيه.

وتابع  “عطيفي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة توفر 14 ألفا و300 عبوة للأطفال مرضى حساسية الألبان.، موضحا أن هذه الألبان متوفرة في المستشفيات الجامعية والمحافظات.

وأشار استشاري الأمراض الوراثية بوزارة الصحة، إلى أن هناك أمراض تظهر على الإنسان عند سن الأربعين، سببها الرضاعة الصناعية، مؤكدًا أن وزارة الصحة تعقد ندوات توعية بشكل مستمر للسيدات للاهتمام بالرضاعة الطبيعية.

 واستطرد أنه يتم توزيع ألبان مجانية، ويحصل الطفل المريض على ألبان تكفيه لمدة شهر، ويمنع عنه اللبن الصناعي، ويتم تقييمه كل أسبوعين، منوها بأن هذه الألبان علاجية، ولا بديل عن الرضاعة الطبيعية ولبن الأم.

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