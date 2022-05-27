يوسف العصران يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل "البيت بيتي"

كشف الفنان الشاب يوسف العصران، تفاصيل مشاركته في مسلسل "البيت بيتي" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى خاطر، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، أن أحداث المسلسل تدور في إطار من الإثارة والتشويق حول "شوقي" الشاب المستهتر الذي يرث من والده قصرًا عتيقًا، فيما تجمعه الصدفة بـ"كراكيري" سائق تاكسي يُسرق منه، ويضطر للعيش مع "شوقي" في القصر لتحدث بينهما الكثير من المواقف المضحكة.

وأكد يوسف العصران، أنه سيظهر كضيف شرف بالمسلسل، حيث سيؤدي دور أحد أصدقاء "كراكيري"، مشيرا إلى أن المسلسل يتضمن العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي لن يمل المشاهد منها.

ويعد المسلسل هو أول تعاون فني بين الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان مصطفى خاطر، بالإضافة إلى ميرنا جميل ومي القاضي وسامي مغاوري ومن إخراج خالد مرعي وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي.

يذكر أن كريم محمود عبد العزيز شارك مؤخرا في بطولة فيلم "من أجل زيكو"، من تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة منة شلبي، عمرو عبد الجليل، محمد محمود، محمود حافظ والطفل يوسف صلاح.