"التنمية الإفريقي" يخصص 1.5 مليار دولار لتجنب أزمة غذاء في القارة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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خصص بنك التنمية الإفريقي مساعدة بقيمة 1.5 مليار دولار لمنع حدوث أزمة غذاء في القارة الإفريقية بسبب الحرب في أوكرانيا، على ما أعلن رئيسه للصحافة الاثنين.

وقال رئيس بنك التنمية الإفريقي أكينوومي أديسينا قبل افتتاح الجمعيات العامة للمؤسسة المالية التي بدأت الاثنين في أكرا "هذه الخطة البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار ستستخدم لمساعدة البلدان الإفريقية على إنتاج الغذاء والقيام بذلك بسرعة".

وتهدف خطة المساعدة هذه التي وافق عليها مجلس إدارة البنك الجمعة إلى "زيادة إنتاج القمح والذرة والأرز وفول الصويا" في القارة "من أجل التعويض عن فقدان الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا" وفق ما جاء في بيان صادر عن البنك الإفريقي للتنمية.

وتعتمد الكثير من الدول الإفريقية بشكل كبير على واردات القمح من أوكرانيا وروسيا، وبحسب بنك التنمية الإفريقي، ارتفع سعر القمح أكثر من 45 % في إفريقيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، كما ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة 300 % فيما تواجه القارة نقصا في الأسمدة يبلغ مليوني طن.

وأوضح بنك التنمية الإفريقي أن هذه الخطة يجب أن تفيد "20 مليون مزارع إفريقي، سيحصلون بموجبها على بذور وتقنيات لإنتاج 38 مليون طن من المواد الغذائية بسرعة".

كذلك، ستستخدم الخطة لتقديم قروض "لتوريد الأسمدة على نطاق واسع للتجار" ولدعم إصلاح السياسات الزراعية في بلدان القارة.

وتؤثر الحرب في أوكرانيا على الاقتصادات الإفريقية التي أضعفتها أصلا تداعيات جائحة كوفيد، ويخشى المجتمع الدولي خطر المجاعة في بعض البلدان الإفريقية التي تواجه جفافا شديدا أو صراعات.

والوضع مقلق خصوصا في منطقة الساحل حيث قد يواجه ما يصل إلى 18 مليون شخص انعداما حادا للأمن الغذائي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وكذلك من جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا مرورا بالصومال حيث يواجه القرن الإفريقي موجة جفاف تثير قلق المنظمات الإنسانية مع تهديد 20 مليون شخص بالجوع.

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