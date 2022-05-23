مجمع الشارقة للابتكار يطلق برنامج المسرعات العالمي لتقنيات الصناعة المتقدمة بنسخته الثالثة

أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار النسخة الثالثة من برنامج المسرعات العالمي " مسرع Industry 4.0 - مسرع الشارقة العالمي لتقنيات الصناعة المتقدمة".

كانت النسخة الأولى من البرنامج قد انطلقت مطلع العام 2020 بهدف جذب الشركات الناشئة التي توفر حلولا تقنية مبتكرة توافق الثورة الصناعية الرابعة وتسعى للتواجد والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاستقطابها وتشجيعها على الوصول إلى أهدافها من خلال المجمع، إذ يعتبر المسرع فرصة لهذه الشركات للتعريف بمنتجاتها وابتكاراتها والعمل على عقد الشراكات والدخول في أسواق عالمية جديدة.

يعمل المجمع مع الشركات الناشئة المحلية والعالمية على توفير الفرص والتغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات الصناعية.

يأتي إطلاق هذا المسرع تماشيا مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الامارات من خلال التركيز على القطاع الصناعي، مع الاهتمام بتنمية الوعي المجتمعي لأهمية الصناعة في المستقبل باعتبارها أحد روافد تعزيز التجربة التنموية لدولة الإمارات من خلال التوسع في مجال تأسيس الشركات.

يعد " مسرع الشارقة " أحد أهم المسرعات العالمية المتخصصة في الصناعات المتقدمة وتكنولوجياتها الابتكارية المختلفة ويعد فرصة ذهبية للشركات الابتكارية الناشئة من أجل تحقيق عودة متميزة إلى وتيرة النمو وتحقيق التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة "كوفيد - 19" التي جعلت من دعم ريادة الأعمال شرطا لنهضة الاقتصاد العالمي واستمرارية النمو والتنمية.

وكشفت الأرقام في هذا الصدد أن 475 من الشركات الناشئة ما يسمى "يونيكون" أو الشركات الناشئة عالية القيمة في العالم بلغت قيمتها 1.394 تريليون دولار مجتمعة في العام 2020 وحده.. وتسعى دولة الإمارات إلى أن تصبح موطنا لـ 20 شركة ناشئة بقيمة مليار دولار لكل منها بحلول عام 2031.

واستقطب مسرع الشارقة الافتراضي العالمي للصناعة المتقدمة مسرع "Industry 4.0" في نسخته الثانية أكثر من 750 مشاركة من مختلف الشركات الناشئة والأفراد من دول العالم، في الوقت الذي تحاول فيه تلك الشركات الابتكارية العاملة في مختلف الاقتصادات العالمية الخروج والتعافي من الجائحة التي أضرت بعملياتها ونموها والبحث عن أماكن اقتصادية مستقرة.

وقال حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إن هذا البرنامج يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالاستثمار في القطاع الابتكاري في الامارة ويجسد توجهات الدولة الاستراتيجية بأن تصبح نموذجا عالميا رائدا في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل، وتطويع التقنيات والأدوات التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لخدمة المجتمع وتحقيق السعادة والرفاه لأفراده.

و يعمل " مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" على وضع منظومة عمل متكاملة للصناعات الذكية في الإمارة بالتعاون مع جهات عالمية في سبيل تطوير تلك الصناعات إلى جانب تطوير مصانع ذكية تعتمد على التقنيات الحديثة لتحاكي الثورة الصناعية الرابعة.