البيت الأبيض يبحث اللجوء لاحتياطات السولار لكبح الأسعار المرتفعة

أكد مسؤول في الإدارة الأميركية اليوم الإثنين 23 مايو آيار أن البيت الأبيض يبحث إصدار إعلان طارئ لسحب كميات من احتياطات السولار، وذلك بهدف معالجة أزمة النقص الحاد في الإمدادات وكبح الأسعار المرتفعة.

ويبحث البيت الأبيض اللجوء إلى احتياطي للوقود في منطقة شمال شرق البلاد The Northeast Home Heating Oil Reserve وهو موقع تأسس في عام 2000 للمساعدة في حل مشاكل الإمدادات لكن لم يستخدم إلا مرة واحدة في عام 2012 وذلك عقب إعصار ساندي.

ومن المتوقع أن يكون تأثير هذا السحب محدودًا لأن هذا الخزان صغير نسبيًا ولا يحتوي إلا على مليون برميل من السولار.

وبحسب رويترز قال مسؤول في البيت الأبيض: لقد أسسنا خيار الاحتياطات لنسبق المشكلات بخطوة ولن نتردد في استخدامه وكذلك السبل الأخرى المتاحة.

ووصل متوسط سعر السولار عند 5.56 دولار للجالون أمس الأحد وهو مستوى أقل قليلًا من المستوى القياسي الذي سجله الأسبوع الماضي عند 5.58 دولار.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التصدي للتضخم وأسعار الغاز المرتفعة يمثل أولوية لإدارته قبل انتخابات الكونجرس المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.