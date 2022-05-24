أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-5-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

حافظ سعر الدولار على استقراره أمام الجنيه المصرى اليوم، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصرى 18.24 للشراء، 18.30 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.23 جنيه للشراء.

18.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.24 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.25 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.24 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.25 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.26 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس
18.22 جنيه للشراء.

18.32 جنيه للبيع.

Advertisements

الأكثر قراءة

5 نجوم بدلاء مبابي في ريال مدريد

الزمالك يقترب من حسم صفقة القرن.. طالع التفاصيل

تطورات حسم الأهلي صفقة نجم الزمالك

خطة نارية من ريال مدريد بعد فشل ضم مبابي

عاجل.. أول قرار من فيريرا بعد فوز الزمالك على أسوان

سبب رفض زيدان تدريب باريس سان جيرمان

عاجل.. موسيماني يقرر رحيل نجم الأهلي

نجم وست هام يصدم مانشستر يونايتد وتشيلسي