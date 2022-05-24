"الإعلاميين" تكشف آخر مستجدات الحالة الصحية لمفيد فوزي

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الإعلامي الكبير مفيد فوزى، كان يعاني طوال الفترة السابقة من وعكة صحية بالتأكيد تأثرت بصورة أكبر بعدما علم بوفاة اثنين من أصدقائه هما الفنان الراحل سمير صبري، والكاتب الصحفى صلاح منتصر.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن وفاة صبري ومنتصر أثرت في نفسيته بصورة أكبر ليدخل المستشفى على إثرها.

كان الإعلامي مفيد فوزي تعرض لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها لأحد المستشفيات.

وكشفت تصريحات صحفية أن مفيد فوزي، تعرض لجفاف، مما اضطر إلى نقل محاليل له لحين استقرار حالته الصحية.