هشام إسماعيل: هذا الفنان الأكثر مزاحًا في كواليس "الكبير أوي 6"

أكد الفنان هشام إسماعيل الشهير بفزاع، أن التحضير للمشاهد الكوميدية في مسلسل "الكبير أوي" يغلب عليه طابع الجدية".

وأوضح في تصريحات تلفزيونية: "بنبقى قاعدين في منتهى الجدية، لو حد عدا هيفتكرنا بنصور مسلسل تاريخي".

وأشار إلى تركيز الممثلين يكون في طريقة إلقاء الإفيه بشكل جدي لكي يصدقه الجمهور.

وأشار إلى أن بيومي فؤاد، هو الأكثر مزاحا في كواليس تصوير المسلسل، قائلًا: "بيحب يهزر طول الوقت وماعندوش قلب، بيهزر على أي حد، وأنا بحبه جدا وهو رجل مسلي وقعدته حلوة".