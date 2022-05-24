أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 24-5-2022 في الأسواق

الاقتصاد
اللحوم - ارشيفية
اللحوم - ارشيفية
Advertisements

استقرت أسعار اللحوم بكافة أنواعها في الأسواق، حيث سجل سعر اللحوم البقري بلدي ما بين 150 إلى 180 جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو الضأن بالعظم نحو 150 جنيها، مع استقرار المعروض، وقد تختلف الأسعار حسب المناطق السكنية وبين المحافظات.

اسعار اللحوم اليوم

وسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو.

وسجل سعر اللحم المفروم العادي بين 130- 180 جنيها للكيلو، بينما سجل البيتلو سعرا بين 160 - 180 جنيهًا فى الكيلو، والكبدة بين 150 - 180 جنيها للكيلو.

اسعار اللحوم المستوردة


أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلي بين 90 إلي 105 جنيهات، والكبدة المستوردة بين 70 جنيها إلى 97 جنيها.

 

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. برشلونة يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

عاجل.. شوبير يصدم جماهير الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022

كروان التعليق العربي.. تعرف على معلق مباراة الأهلي والوداد في نهائي الأبطال الإفريقي

مصدر بالكاف لـ'الفجر': موتسيبي غاضب من الخطيب قبل نهائي دوري الأبطال

عاجل.. بيراميدز يخطط لخطف بديل رمضان صبحي من الزمالك

اليوم.. "النواب" يبحث إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة

مبلغ بتغيبها.. التحريات تكشف عن سر وفاة الفتاة المعثور على جثتها في أوسيم

دينامو ريال مدريد يرد على تصريحات محمد صلاح بشأن مواجهة الميرينجي في نهائي دوري الأبطال