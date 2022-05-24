أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم، الثلاثاء 24مايو 2022، داخل المزارع، وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن اليوم



تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 34 و35 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم



وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 50 و51.50 جنيه للكرتونة، والبيض الأحمر بين 52 و53.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 54 و55 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11.75 و12 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 6 و6.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.



قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن سعر كليو الدواجن في المزرعة آخر يوم رمضان وصل لـ40 جنيهًا، والآن أنخفض السعر لـ30 جنيهًا، أي أن معدل الانخفاض وصل لـ25%.

وتابع "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، أن الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة من الحرب الروسية أدت لارتفاع المواد الخام، وهذا أدى لارتفاع سعر العلف لـ11.750 ألف جنيه.

وأكد أن انخفاض الطلب على الدواجن بعد شهر رمضان، نتيجة تحضير المواطن لعيد الأضحى أدى لتقليل شراء الدواجن، مضيفًا أن انخفاض الأسعار سببه انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، معقبًا: "كل ما هنقرب من العيد الأسعار هتنخفض شوية".