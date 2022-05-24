رئيس جامعة عين شمس يستقبل ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة الإمارات

استقبل الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم بقصر الزعفران، وفد إماراتى رفيع المستوى ضم الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا والدكتورة ايمان الحوسني الملحق الفني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،الاستاذة الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، الأستاذة الدكتورة منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم الجامعي،دكتور اسلام حجازى مدير شبكة المعلومات بالجامعة ودكتورة ريهام عطية مدير الوحدة المركزية للقياس والتقويم ودكتور مجدي شعبان مدير مركز الاختبارات الالكترونية.

تم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين الجانبين فى إنشاء مركز لاختبار الإمارات القياسى إمسات( EmSat) بجمهورية مصر العربية، وهى مجموعة اختبارات الكترونيه معيارية مبنية على المعايير الوطنية الإماراتية لقياس وتقييم الأداء والمهارات للمعلمين والطلاب، يأتى ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزاره التربية والتعليم بدولة الإمارات ومؤسسات التعليم العالي بجمهورية مصر العربية.

كذلك تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجالات التعليم وفتح مجالات التعاون المشتركة في العديد من المجالات، إلى جانب الإطمئنان علي أوضاع الطلاب الإماراتيين الدارسين بجامعة عين شمس على مستوى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

وخلال اللقاء رحب الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، بالتعاون مؤكدا علي عمق العلاقات بين البلدين، واستعرض الفرص المتاحة والبرامج الجديدة بالجامعة ووعد بتقديم كل التسهيلات اللازمة لطلاب الإمارات الدارسين بالجامعة في كلياتها المختلفة.

من جانبهم أعرب المشاركون في الوفد عن تطلعهم للتعاون مع جامعة عين شمس باعتبارها من أكبر الجامعات علي مستوى مصر والوطن العربى والتى تتمتع بسمعة مرموقة وخدمات تعليمية متميزة، كذلك ثمن المشاركون في الوفد دور جامعة عين شمس في دعم العلاقات بين البلدين في القطاع التعليمى.