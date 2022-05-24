مؤسس "أمهات مصر": سهولة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات وسعادة الثاني الثانوي

أخبار مصر
عبير أحمد
عبير أحمد
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واصلت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، متابعة وتغطية ورصد إمتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة جاء في مستوي الطالب المتوسط، حسب طلاب وأولياء أمورهم، موضحين أن الامتحان مباشر والوقت كافي.

وأضافت عبير أن نفس الأمر في محافظة الإسماعلية، حيث جاء امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية في مستوي الطالب المتوسط، ولم يتم رصد شكاوي حول مستوي الامتحان، وكذلك سهولة امتحان الجبر لطلاب محافظة الغربية، وسهولة هندسة محافظة الشرقية.

بينما شهد امتحان الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية تباين في الآراء بين المتوسط والصعب، حسب طلاب وأولياء أمورهم.

وفيما يتعلق بإمتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي في مادة الأحياء للشعبة العلمية، أوضح أولياء وطلاب أن امتحان الأحياء جاء في مستوي الطالب المتوسط الورقي والإلكتروني، كما أشاد البعض بورقة المفاهيم، حسب الطلاب وأولياء الأمور، كما أكد الطلاب علي سهولة امتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية وأنه جاء مباشر، معربين عن سعادتهم بسهولة الامتحان.

اتحاد أمهات مصر عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم

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