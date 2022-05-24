قرار عاجل من وزير التعليم بشأن أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لمديريات التربية والتعليم، شدد خلالها على ضرورة الالتزام بشرورط الصياغة الصحيحة لاسئلة امتحانات الدور الثاني في جميع الصفوف الدراسية، وعدم تضمين ااسئلة ما يتعلق بالقضايا السياسية أو قيادات الدولة وغيرها.

و قرر الوزير ما يلي:

إعلان نتييجة الطلاب فور الانتهاء منها في مكان بارز بالمدرسة وبالتنسيق مع الادارة التعليمية.

ينتقل الطالب للصف الدراسي التالي في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من الون الاصفر إى اللون الازرق.

يعقد امتحان دور ثاني للطلاب الذين لم يحصلوا على التقديرات أو الالوان سالفة الذكر فيما درسوه في الفصلين الدراسيين.

في حالة استمرار حصول الطالب على اللون الاحمر في احدى المقررات الدراسية أو اكثر بعد اختبار الدور اثاني عليه اعادة السنة الدراسية مرة اخرى.