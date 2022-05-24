تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات ومدن الجمهورية.

ويسود اليوم ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وفقا لبيان الأرصاد الجوية، معلنة أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس

وعن تفاصيل حالة الطقس في العديد من المحافظات، تقدم لكم بوابة الفجر الإلكترونية التفاصيل التالية:

طقس اليوم مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

طقس اليوم شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

نشاط للرياح على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

ارتفاع فى درجات الحرارة

طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى

طقس حار نهارا على الوجه البحري

طقس حار نهارا على جنوب سيناء

طقس حار نهارا على شمال الصعيد

طقس لطيف ليلا على شمال البلاد

طقس معتدل ليلا على جنوب البلاد.

درجات الحررة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحررة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 24-5-2022، نشرت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس بالدرجات في بيانها.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجات

درجات الحرارة اليوم في مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة

درجات الحرارة اليوم في سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجات

درجات الحرارة اليوم في قنا العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجات

درجات الحرارة اليوم في أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة