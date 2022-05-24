"نشاط رياح وشبورة".. حالة الطقس حتى الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 24 مايو حتى الأحد المقبل 29 مايو.

وقالت الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصد أنه يسود البلاد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا فيكون لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد



ويشهد الطقس اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة



أما غدا الأربعاء الموافق 25 مايو، فيسود البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة



وعن حالة الطقس يوم الخميس 26 مايو، تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما يسود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وطقس الجمعة، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



أما يومي السبت والأحد فيسود البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.