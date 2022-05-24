راش براش RUSHBRUSH تحتفل بالأم والمرأة ودورها فى بناء المجتمع .. وتقدم الهدايا والمنتجات تكريماً لها

إيمانا منها بالدور المجتمعى للقطاع الخاص كشريك أساسى فى تنمية وخدمة المجتمع ، والمشاركة فى كافة الإحتفالات والمناسبات، إحتفلت راش براش للتجارة RUSHBRUSH ش.م.م الشركة الرائدة داخل مصروالعالم، بعيد الأم المصرية على طريقتها الخاصة ، وبهذه المناسبة وبالتعاون مع مذيع الشارع أحمد رأفت قام فريق عمل الشركة بتوزيع الهدايا المالية والعينية من الذهب ومن منتجات راش براش على الأمهات تقديرا لهم .

وقد عبرت السيدات عن السعادة بهذا الإهتمام والتكريم وسط فرحة كبيرة ومشاعرمؤثرة لمسها فريق العمل.



وقد صَرّح المهندس أحمد حلمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن فريق العمل يخطط لزيادة وتنوع منتجات راش براش خلال عام 2022 ، كما تحرص الشركة دائمًا مع عملائها على تقديم منتجات تُحدث ثورة وفارق في حياة مستخدميها.

والجدير بالذكر قامت العلامة التجارية الرائدة في عالم منتجات تصفيف الشعر بإطلاق٤ منتجات جديدة مزودة بأحدث التقنيات لتقديم أفضل وأسهل تجربة استخدام لعملائها، وقد تم إطلاق مكواة التجعيد الأكثر مبيعًا Crimp Crampوالتي تعمل على خلق تجعيدات فريدة تشبه تجعيدات الشاطئ التي تفضلها معظم النساء.



وأضاف المهندس أحمد حلمي، بأن راش براش حريصة دائما على التنوع في منتجاتها لتناسب جميع الاحتياجات والأذواق، لذا أطلقت مكواة لفرد الشعر تدعى Glam وهي مكواة صغيرة الحجم تعمل بتقنية الأيونات التي تمنح الشعر اللمعان والنعومة، وأطلقت أيضًا مكواة Steamer Pro ذات الألواح العريضة وقوة البخار التي تمنح مستخدميها تجربة تصفيف احترافية بأقل وقت ومجهود.

لم تتوقف راش براش عن الابتكار، فقد أطلقت أيضًا جهاز الـ Magic Curl والذي يعمل أتوماتيكيًا لتمويج الشعر بطريقة سحرية دونًا عن أي مكواة تقليدية لتمويج الشعر.