تعرف على إجراءات الوقاية من مرض جدري القرود

يبحث العديد من المواطنين في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مرص جدري القرود، حيث يبحثون عن الإجراءات التي تتضمن الوقاية من فيروس جدري القرود.

وتحرص بوابة الفجر الإلكترونية على توفير كافة التفاصيل المتعلقة حول مرض جدري القرود، حيث كشفت وزارة الصحة والسكان عن إجراءات الوقاية من مرض جدرى القرود، وإليكم التفاصيل:



قالت وزارة الصحة والسكان إنه لا توجد أي إجراءات استثنائية فيما يخص المرض حتى الآن، ويتم تقييم الوضع الوبائي للمرض بصفة دورية، طبقا لدراسة تقييم المخاطر والوضع الوبائي العالمي



كما أكدت الوزارة أن الترصد النشط للمرض ونشر تعريف الحالة بالمنشآت الصحية



ونصحت الوزارة المواطنين أن الإبلاغ الفوري في حالة الاشتباه في حالة مرضية تستوفي تعريف الحالة.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه عند الاشتباه في حالة مرضية بجدري القرود يتم عزلها فورا، كما يجب الالتزام التام بإجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية.

وعن إجراءات الوقاية من مرض جدري القرود، إليكم التالي:

إجراءات الوقاية من مرض جدري القرود.. يجب غسل الأيدي جيدا



إجراءات الوقاية من مرض جدري القرود.. ارتداء كافة أدوات الوقاية الشخصية أحادية الاستخدام (قفازات - ماسك - واقي الوجه – النظارات الطبية - العباءات الطبية.



إجراءات الوقاية من مرض جدري القرود.. التنظيف والتطهير



إجراءات الوقاية من مرض جدري القرود.. التعامل السليم مع ملاءات الأسرة



إجراءات الوقاية من مرض جدري القرود.. التخلص الآمن من النفايات الطبية



إجراءات الوقاية من مرض جدري القرود.. متابعة المخالطين للحالة المشتبهة أو المؤكدة مع المتابعة الصحية المستمرة لمدة 3 أسابيع.