أسعار الذهب تستقر.. وعيار 21 يسجل 1050 جنيها



كشف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب في مصر سجلت استقرارا حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بعد التذبذبات السعرية التى تعرضت لها في افتتاح تعاملات الأمس.



وكانت أسعار الذهب قد تعرضت لتذبذبات سعرية على مدار تعاملات الأمس، حيث صعدت في التعاملات الصباحية بنحو 55 جنيه للجرام، ثم سرعان ما فقدت تلك المكاسب خلال تعاملات المسائية.



وقال " نجيب"، إن سعر عيار 21 الأكثر مبيعا، استقر عند مستويات 1050 جنيه، وبلغ سعر عيار 24 نحو 1205 جنيه، بينما وصل سعر جرام عيار 18 إلى 902 جنيه، والجنيه الذهب بلغ 8200 جنيه، مشيرًا إلى أن تلك الأسعار تم تحديدها عند مستويات 1855 دولار للأوقية عالميا.





وكانت أسعار الذهب عالميا سجلت ارتفاعات محدودة بداية تعاملات اليوم لتصل إلى 1858 دولار للأوقية في العقود الفورية، مع تراجع أسعار الدولار عالميا رغم تصريحات باستمرار رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.