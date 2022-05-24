عاجل.. أسعار الدولار تقفز 11 قرشا في تعاملات اليوم

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
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سجلت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه الصري ارتفاعات جديدة في تعاملات اليوم الاثنين بجميع البنوك بقيمة 11 قرشا لليوم الثاني على التوالي مقتربا من اعلي مستوياته منذ تخفيض قيمة العملة  15%.

وكانت اسعار صرف الدولار سجلت على مدار تعاملات   الايام ما قبل  قرار رفع اسعار الفائدة  خسائر بلغت  نحو 20 قرشا، إلا إنه ا مع بداية تعاملات هذا الاسبوع شهدت ارتفاعات  بقيمة 13 قرشا في تعاملات الامس الاثنين مسجلة 18.36 جنيه للشراء و18.42 جنيه للبيع في المتوسط

وحققت اسعار الدولار مقابل الجنيه زيادة جديدة اليوم بقيمة 11 قرشا ليصل سعر الدولار في أكبر بنكي  حكوميين الاهلي ومصر إلى 18.47 جنيه و18.53 جنيه.

وارتفع سعر الدولار فى  البنك التجاري الدولي إلى 18.49 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع، وزاد في البنك العربي الافريقي والمصرف المتحد  وبنك قناة السويس إلى 18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

ويكون بذلك اقترب سعر صرف الدولار من اعلي مستوياته التى سجلها بعد قرار خفض العملة  بنحو 15%، في 21 مارس الماضي عند 18.51 جنيه للشراء  و 18.59 جنيه للبيع.

وتعهد محافظ البنك المركزي طارق عامر ان يحافظ  على قوة الجنيه المصري، وأن يحقق حامله افضل مكاسب مقارنة بالعملات الاخري، مشيرا إلى أن قرار خفض قيمة العملة في مارس الماضي رفع ايرادت الدولة الدولارية 13%.
 

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