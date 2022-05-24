الذهب يرتفع مع زيادة الإقبال عليه بفعل تراجع الدولار

تعززت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1858.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو أيار عند 1865.29 دولار أمس الاثنين.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1854.40 دولار.

ويتراجع الدولار، وهو أحد الملاذات الآمنة المنافسة للذهب، على نطاق واسع جنبا إلى جنب مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية من مستويات هي الأعلى في سنوات مع التيسير القوي من مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 21.86 دولار للأونصة بينما نزل البلاتين 0.2% إلى 956.93 دولار وزاد البلاديوم 1.4% إلى 2021.28 دولار.